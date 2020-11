Cambiamo con Toti Presidente Liguria ha nominato il consigliere regionale Angelo Vaccarezza nuovo coordinatore regionale e capogruppo in consiglio.

Ad affiancare Vaccarezza, la consigliera regionale Lilli Lauro, coordinatrice di Genova; il consigliere regionale Domenico Cianci, che si occuperà del Tigullio; Loris Figoli, sindaco di Riccò del Golfo, coordinatore della provincia della Spezia; Mauro Demichelis, sindaco di Andora, alla guida del partito in provincia di Savona; l’imprenditore sanremese ed ex assessore in Comune Pino Di Meco, che si occuperà della provincia di Imperia.

Al consigliere regionale Alessandro Bozzano, ex sindaco di Varazze, viene invece affidato il ruolo di responsabile per il partito alle prossime elezioni nel Comune di Savona, che si svolgeranno in primavera.