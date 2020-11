Borse euforiche, chiusure con altissimi rialzi in Europa, dopo l’annuncio che il vaccino anti Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech è risultato efficace durante la terza fase della sperimentazione. Tanto più che Anthony Fauci, il superesperto americano in malattie infettive, ha confermato che l’effiacia del vaccino è «straordinaria». La buona notizia injoltre segue quella rassicurante per gli investitori della vittoria di Joe Biden alle presidenziali Usa.

Parigi segna + 7,57%, Francoforte +4,95%, Madrid +8,5%, Londra +4,67%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share +5,19%, Ftse Mib +5,43%, Ftse Aim Italia +0,80%. Poco mosso lo spread Btp/Bund, a 122 punti (variazione -0,77%, rendimento Btp 10 anni +0,72%, rendimento Bund 10 anni -0,51%).

A Piazza Affari i risultati più eclatanti sono di Leonardo (+16,27%), Pirelli (+14,22%), Bper (+14,17%), Unicredit +13,72%, Saipem (+12,3%), Intesa (+9,2%), Tenaris (+9,5% ), Mediobanca (+7,5%). La notizia del successo del vaccino di Pfizer ha fatto perdere importanza a quello su cui sta lavorando Diasorin, che ha chiuso a -16,5% dopo essere stata fermata in asta di volatilità a -17%

Il prezzo del greggio è in forte aumento (+9% il Wti dicembre a 40,51 dollari al barile e +8% il Brent gennaio a 42,6 dollari)

L’euro/dollaro è in leggero calo a 1,181 (da 1,188), mentre lo spread e’ in leggero calo a 121 punti base, dai 123 della chiusura di venerdì.