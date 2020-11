Le borse europee e Wall Street scommettono sulla vittoria di Joe Biden su Donald Trump e chiudono in netto rialzo. Questo pomeriggio l’Associated Press assegnava a Biden un sostegno di 264 grandi elettori, a fronte dei 214 a favore di Trump. Gli operatori apprezzano il venire meno delle incertezze, l’ipotesi più temuta, la prospettiva di una vittoria di Biden e anche di un Congresso senza maggioranze, che sarebbe indotto a politiche moderate e e difficilmente potrebbe trovare una maggiosanza disposta ad aumentare le tasse alle aziende americane.

Il Dow Jones è salito di oltre 450 punti (+1,62%), a 28.311 punti circa, lo S&P 500 dell’1,95% a 3.511 circa, il Nasdaq del 2,4% a 11.873 punti. In Europa Madrid segna +2,1%, Francoforte +1,98%, Parigi +1,24%, Londra +0,33%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share +1,94%, Ftse Mib +1,93%, Ftse Aim Italia +0,49%. In calo lo spread Btp/Bund a126 punti (variazione -2,58%, rendimento Btp 10 anni +0,63%, rendimento Bund 10 anni -0,63%).

A Piazza Affari boom Tenaris (+13,66%), anche grazie a un dividendo trimestrale superiore alle attese, Cnh (+4,95%) dopo i conti ha, Moncler (-3,99%), Enel (+3,3%) prima di diffondere i numeri del terzo trimestre.

L’euro è salito a 1,1814 dollari da 1,1707.

Il petrolio è in calo a 38,7 dollari al barile nel Wti dicembre e a 40,8 dollari al barile nel Brent gennaio.