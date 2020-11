«Lo diciamo dal 20 ottobre, i numeri lo impongono, e anche l’Ordine delle Professioni Infermieristiche lo ha chiesto alcuni giorni fa: per Genova occorre il lockdown totale. Non deve ingannare il fatto che la Regione nel suo complesso sia stata classificata nella fascia gialla, in Liguria coesistono realtà e condizioni molto differenti: Genova è da zona rossa e i suoi cittadini devono comportarsi come se lo fosse ufficialmente e stare in uno stato di attenzione costante».

Lo dichiara a Liguria Business Journal Alessandro Bonsignore, presidente dell’Ordine dei Medici della Liguria.

«I genovesi devono sapere, e noi medici abbiamo il dovere etico e deontologico di dirlo – precisa Bonsignore – che se a Genova si prosegue con questa velocità di contagio tra una decina di giorni gli ospedali non saranno più in grado di fornire cure agli ammalati non Covid, anche nei casi più gravi. Sono a rischio le cure anche per le patologie oncologiche».