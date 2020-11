Sono 1.209 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 41.464 da inizio emergenza, di cui 5.188 (+347) individuati da screening e 36.276 in pazienti sintomatici (+862).

Questo il dettaglio sui nuovi positivi:

Asl 1: 118 (31 contatti di caso confermato, 87 attività di screening)

Asl 2: 124 (20 contatto di caso confermato, 102 attività di screening, 2 settore sociosanitario)

Asl 3: 783 (125 contatti di caso, 621 attività di screening, 37 settore sociosanitario)

Asl 4: 14 (4 contatti di caso confermato, 9 attività di screening, 1 settore sociosanitario)

Asl 5: 170 (42 contatti di caso, 127 attività di screening, 1 settore sociosanitario)

La specificazione della Asl non si riferisce alla residenza delle persone, ma alla sede dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Attualmente positivi al Covid sono 17.475 persone (+46), di queste 1.482 (+10) sono in ospedale (di cui 110, 1 in più, in terapia intensiva) e 13.403 in isolamento domiciliare (+214).

I tamponi effettuati sono 7.278, in totale 516.330 da inizio emergenza.

I guariti sono 21.931 (+1.145) il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Diciotto i decessi registrati tra l’11 e il 13 novembre.

data decesso sesso età luogo 1 11/11/2020 M 90 San Martino 2 11/11/2020 M 86 San Martino 3 11/11/2020 M 84 San Martino 4 11/11/2020 M 84 San Martino 5 11/11/2020 F 99 San Martino 6 11/11/2020 F 97 San Martino 7 11/11/2020 M 81 San Martino 8 11/11/2020 F 88 Ospedale San Paolo 9 11/11/2020 F 86 EO Galliera 10 12/11/2020 M 85 San Martino 11 12/11/2020 M 93 San Martino 12 12/11/2020 M 80 San Martino 13 12/11/2020 F 80 San Martino 14 12/11/2020 M 74 Ospedale San Paolo 15 12/11/2020 F 87 Ospedale Sarzana 16 12/11/2020 M 92 EO Galliera 17 12/11/2020 M 80 Ospedale Sarzana 18 13/11/2020 F 88 Ospedale Sanremo

Il numero dei morti è arrivato a 2.058.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 127 (+4), 10 in terapia intensiva (+2)

Asl 2: 177 (0), 14 in terapia intensiva (-2)

San Martino: 422 (0), 34 in terapia intensiva (+1)

Galliera: 203 (+19), 7 in terapia intensiva (-2)

Ospedale Evangelico: 68 (+1), 7 in terapia intensiva (0)

Gaslini: 20 (-1)

Asl 3 Villa Scassi: 182 (-6), 16 in terapia intensiva (0)

Asl 3 Gallino: 15 (+1)

Asl 3 Micone: 0 (0)

Asl 4 Sestri Levante: 118 (-1), 6 in terapia intensiva (+1)

Asl 4 Lavagna: 2 (0), 0 in terapia intensiva (0)

Asl 5 Sarzana: 145 (-5), 13 in terapia intensiva (+1)

Asl 5 La Spezia: 3 (-2), 3 in terapia intensiva (0).

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 1.609 (+9)

Savona: 1.777 (+51)

Genova: 10.699 (-8)

La Spezia: 2.253 (-11)

Fuori regione: 324 (+1)

Altro o in fase di verifica: 843 (+4)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 11.008 (+455)

Asl 1: 2.354 (+0)

Asl 2: 2.043 (-10)

Asl 3: 5.186 (+240)

Asl 4: 856 (+73)

Asl 5: 569 (+152)