Sono 755 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 45.202 da inizio emergenza, di cui 5.585 (+108) individuati da screening e 39.617 in pazienti sintomatici (+667).

Questo il dettaglio sui nuovi positivi:

Asl 1: 99 (31 contatti di caso confermato, 66 attività di screening, 2 da strutture sociosanitarie)

Asl 2: 96 (16 contatto di caso confermato, 69 attività di screening, 11 settore sociosanitario)

Asl 3: 358 (103 contatti di caso, 192 attività di screening, 62 settore sociosanitario, 1 rientro viaggio)

Asl 4: 10 (2 contatti di caso confermato, 8 attività di screening)

Asl 5: 212 (99 contatti di caso, 113 attività di screening)

La specificazione della Asl non si riferisce alla residenza delle persone, ma alla sede dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Attualmente positivi al Covid sono 17.254 persone (+153), di queste 1.489 (-21) sono in ospedale (di cui 118, 1 in più, in terapia intensiva) e 15.279 in isolamento domiciliare (+258).

I tamponi effettuati sono 6.806, in totale 542.028 da inizio emergenza.

I guariti sono 25.785 (+603); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Diciannove i decessi registrati tra il 5 e il 16 novembre.

Il numero dei morti è arrivato a 2.163.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 142 (0), 13 in terapia intensiva

Asl 2: 168 (-17), 13 in terapia intensiva (+1)

San Martino: 431 (+2), 37 in terapia intensiva (0)

Galliera: 182 (-8), 8 in terapia intensiva (-1)

Ospedale Evangelico: 65 (-3), 8 in terapia intensiva (+1)

Gaslini: 16 (-2)

Asl 3 Villa Scassi: 192 (+4), 16 in terapia intensiva (0)

Asl 3 Gallino: 15 (0)

Asl 3 Micone: 0 (-1)

Asl 4 Sestri Levante: 118 (-2), 7 in terapia intensiva (-2)

Asl 4 Lavagna: 4 (+1), 2 in terapia intensiva (+2)

Asl 5 Sarzana: 152 (+5), 11 in terapia intensiva (0)

Asl 5 La Spezia: 4 (0), 3 in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 1.698 (+26)

Savona: 1.716 (+8)

Genova: 10.404 (+38)

La Spezia: 2.348 (+83)

Fuori regione: 333 (+5)

Altro o in fase di verifica: 755 (-7)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 12.348 (+540)

Asl 1: 3.184 (+456)

Asl 2: 1.800 (-129)

Asl 3: 5.632 (+88)

Asl 4: 1.081 (+128)

Asl 5: 651 (-3)