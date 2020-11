Sono 1.127 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 34.452 da inizio emergenza, di cui 3.824 (+83) individuati da screening e 30.628 in pazienti sintomatici (+1044).

Questo il dettaglio sui nuovi positivi:

Asl 1: 112 (41 contatti di casi confermati, 71 attività di screening)

Asl 2: 163 (37 contatto di caso confermato, 124 attività di screening, 2 settore sociosanitario)

Asl 3: 671 (161 contatti di caso, 484 attività di screening, 26 settore sociosanitario)

Asl 4: 0

Asl 5: 181 (56 contatti di caso, 125 attività di screening)

La specificazione della Asl non si riferisce alla residenza delle persone, ma alla sede dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Attualmente positivi al Covid sono 16.371 persone (+495), di queste 1.393 (+81) sono in ospedale (di cui 78, due in più, in terapia intensiva) e 10.299 in isolamento domiciliare (+388).

I tamponi effettuati oggi sono 5.772, in totale 475.685 da inizio emergenza.

I guariti sono 16.202 (+616 il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici). Sedici i decessi registrati tra il 3 e il 5 novembre: tre uomini di 86, 89 e 82 anni all’ospedale di Savona, tre uomini di 69, 94 e 76 anni al Villa Scassi, un uomo di 95 nell’Asl 4, un uomo di 75 all’ospedale di Sarzana, un uomo di 92 e una donna di 84 all’ospedale di Sanremo, cinque uomini di 90, 76, 77, 89 e 77 all’ospedale San Martino e una donna di 89 anni all’ospedale San Martino.

Il numero dei morti è arrivato a 1.879.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 119 (+6), 6 in terapia intensiva (-1)

Asl 2: 149 (+8), 7 in terapia intensiva (0)

San Martino: 352 (+7), 23 in terapia intensiva (+2)

Galliera: 194 (+30), 7 in terapia intensiva (-3)

Ospedale Evangelico: 70 (0), 8 in terapia intensiva (0)

Gaslini: 19 (-3)

Asl 3 Villa Scassi: 218 (+4), 14 in terapia intensiva (+3)

Asl 3 Gallino: 15 (0)

Asl 3 Micone: 2 (+1)

Asl 4 Sestri Levante: 114 (+15)

Asl 4 Lavagna: 7 (-4), 4 in terapia intensiva (0)

Asl 5 Sarzana: 132 (+17), 9 in terapia intensiva (+1)

Asl 5 La Spezia: 2 (0)

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 1.334 (+47)

Savona: 1.537 (+115)

Genova: 10.394 (+174)

La Spezia: 2.055 (+127)

Fuori regione: 321 (+7)

Altro o in fase di verifica: 730 (+25)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 8.681 (+456)

Asl 1: 2.414 (+244)

Asl 2: 1.753 (-37)

Asl 3: 3.548 (+263)

Asl 4: 590 611 (-21)

Asl 5: 376 443 (-67)