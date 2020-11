I casi totali da inizio emergenza salgono a 49.951, sono 570 in più oggi in Liguria.

Di questi, 6.287 sono individuati da screening e 43.664 in pazienti sintomatici.

Gli attualmente positivi sono 13.559 (-561), di cui 1.189 (-49) in ospedale (di cui 114 in terapia intensiva / TI, -9) e 12.303 in isolamento domiciliare (-514).

Dettaglio 570 nuovi casi:

Asl1: 69 (21 contatto di caso confermato, 48 attività screening)

Asl2: 81 (15 contatto caso confermato, 66 attività screening)

Asl3: 365 (100 contatto caso confermato, 245 attività screening, 20 settore sociosanitario)

Asl4: 4 (2 contatto caso confermato, 2 attività screening)

Asl5: 51 (21 contatto caso confermato, 30 attività screening)

Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

I guariti sono 34.070 (1.177 in più solo nella giornata di oggi). 14 i decessi, per un totale di 2.322 da inizio emergenza.

I tamponi sono in totale 584.154 (+5.705 solo oggi).

Ospedalizzati = 1.238 (123 TI)

Asl1 = 122 (13 TI)

Asl2 = 124 (14 TI)

San Martino = 316 (38 TI)

Evangelico = 63 (7 TI)

Galliera = 154 (9 TI)

Gaslini = 5

Asl3 Villa Scassi = 151 (15 TI)

Asl3 Gallino = 11

Asl3 Micone = 1

Asl4 = 108 (7 TI)

Asl5 = 134 (11 TI)

Attualmente positivi per residenza = 13.559

IM = 1.321 (-65)

SV = 1.421 (-60)

GE = 7.858 (-528)

SP = 2.069 (-84)

Fuori regione = 275 (-10)

Altro o in fase di verifica = 615 (-34)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 11.097

Asl1 = 3.158

Asl2 = 1.572

Asl3 = 4.710

Asl4 = 934

Asl5 = 723

Dettaglio decessi e carichi ospedalieri

https://www.regione.liguria.it/area-stampa/archivio-comunicati-stampa-della-giunta/item/28032-bollettino-26-11-2020.html