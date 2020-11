Sono 509 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 48.921 da inizio emergenza, di cui 6.091 (+43) individuati da screening e 42.830 in pazienti sintomatici (+466).

Questo il dettaglio sui nuovi positivi:

Asl 1: 51 (11 contatti di caso confermato, 40 attività di screening)

Asl 2: 39 (3 contatti di caso confermato, 34 attività di screening, 2 settore sociosanitario)

Asl 3: 336 (80 contatti di caso, 241 attività di screening, 15 settore sociosanitario)

Asl 4: 10 (3 contatti di caso confermato, 7 attività di screening)

Asl 5: 73 (19 contatti di caso, 45 attività di screening)

La specificazione della Asl non si riferisce alla residenza delle persone, ma alla sede dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Attualmente positivi al Covid sono 14.851 persone (-541), di queste 1.300 (-70) sono in ospedale (di cui 121, uno in meno, in terapia intensiva) e 13.483 in isolamento domiciliare (-468).

I tamponi effettuati sono 5.021, in totale 572.618 da inizio emergenza.

I guariti sono 31.784 (+1025); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Venticinque i decessi registrati tra il 7 e il 23 novembre.

Il numero dei morti è arrivato a 2.286.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 133 (-3), 14 in terapia intensiva (-2)

Asl 2: 141 (-23), 14 in terapia intensiva (-2)

San Martino: 337 (-25), 38 in terapia intensiva (+2)

Galliera: 172 (-7), 10 in terapia intensiva (-1)

Ospedale Evangelico: 64 (+2), 6 in terapia intensiva (-1)

Gaslini: 5 (-3)

Asl 3 Villa Scassi: 173 (-1) 14 in terapia intensiva (-1)

Asl 3 Gallino: 10 (-3)

Asl 3 Micone: 1 (+1)

Asl 4 Sestri Levante: 117 (+1), 7 in terapia intensiva (-1)

Asl 4 Lavagna: 4 (-1), 2 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana: 136 (-8), 13 in terapia intensiva (+2)

Asl 5 La Spezia: 7 (0), 3 in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 1.483 (-95)

Savona: 1.582 (-61)

Genova: 8.634 (-311)

La Spezia: 2.202 (-57)

Fuori regione: 294 (-5)

Altro o in fase di verifica: 656 (-12)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 12.221 (-199)

Asl 1: 3.747 (-69)

Asl 2: 1.742 (+29)

Asl 3: 4.951 (-63)

Asl 4: 1.055 (-216)

Asl 5: 726 (-18)