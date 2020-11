Le finali di Area Sanremo, previste sabato 21 e domenica 22 novembre, non si svolgeranno in presenza. La decisione, come si legge nella nota stampa ufficiale, è stata presa “a seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e visti i recenti dpcm che vietano lo svolgimento dei concorsi in presenza e suggeriscono di evitare assembramenti”.

Nonostante questa variazione di percorso, Area Sanremo non si ferma: in deroga al bando e al regolamento, la commissione di valutazione si riunirà e decreterà gli 8 vincitori sulla base delle audizioni dal vivo già effettuate e della visione dei videoclip. L’annuncio dei nomi, spiega la nota, previsto entro mercoledì 18 novembre.

Per ora si salva la proclamazione ufficiale dei vincitori, salvo disposizioni più restrittive da parte del governo, che si terrà in presenza domenica 22 novembre al Palafiori di Sanremo.