Il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro dei Trasporti Paola De Micheli hanno firmato un’ordinanza con cui si estende a Porti ed Interporti, la deroga gia prevista per ospedali ed aeroporti.

Accolte le richieste di Trasportounito e Spediporto.

Giuseppe Tagnochetti e Giampaolo Botta, a nome delle due associazioni, commentano: «Siamo soddisfatti che il governo abbia accolto le richieste del mondo del trasporto e della logistica, comprendendo le esigenze di migliaia di autisti. Un grazie sentito anche a Raffaella Paita che, in qualità di presidente della Commissione Trasporti della Camera, ha lavorato con le categorie al raggiungimento di questo importante risultato di “civiltà”. Abbiamo lavorato intensamente, anche con le nostre conferederazioni, per un risultato che premia il lavoro di tanti operatori del settore. il Paese ha avuto ed avrà necessità del supporto della logistoca per superare l’emergenza Covid-19».

Né Trasportounito né Spediporto intendono tirarsi indietro: «Avevamo necessità di garantire a tanti colleghi il rispetto delle condizioni minime di lavoro. Pensare di affrontare i mesi invernali senza posti di ristoro o servizi igienici era chiederci troppo. Cosi il nostro settore è messo in condizioni di poter lavorare in serenità».