C’è anche una genovese tra le sei startup italiane premiate nell’ambito dell’Eit Health InnoStars Headstart 2020 Programme, uno dei principali programmi europei per l’accelerazione imprenditoriale del settore sanitario.

Si tratta di SurgiQ srl, startup innovativa che propone una piattaforma multimodale di governance clinica in grado di migliorare la gestione e l’uso delle risorse secondo criteri di trasparenza e priorità.

Insieme a SurgiQ, hanno ricevuto un riconoscimento anche Immagina BioTechnology srl, Kyme NanoImaging srl, Syndiag srl, Mysurable Ltd, e Allelica srl. Ciascuna di loro ha ricevuto un finanziamento di 50 mila euro che verrà utilizzato per lo sviluppo del proprio progetto e per attirare investitori privati.

Premiate anche due startup provenienti dal Portogallo, una da Romania e una dall’Ungheria.

Quest’anno Eit Health, attraverso il programma Headstart, ha deciso di supportare 89 startup europee che operano nel settore sanitario, tra cui 17 team provenienti dalle regioni in fase di sviluppo.

Nel terzo trimestre di quest’anno, 19 startup sostenute da Eit Health hanno registrato 72,7 milioni di euro in termini di raccolta fondi. Le startup provengono da 10 Paesi europei e utilizzeranno i fondi per sviluppare ulteriormente le proprie soluzioni al fine di affrontare le sfide sanitarie, come le malattie cardiovascolari e il cancro.

Riconoscendo il rischio sugli investimenti nelle startup generato dalla pandemia e i conseguenti problemi di liquidità, Eit Health ha erogato 5,5 milioni di euro nel maggio 2020 per 11 start-up europee, in modo da alleviare lo crisi finanziaria causata dal Covid-19 attraverso il proprio Start-up Rescue Instrument.