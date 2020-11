«Neppure il tempo di entrare in zona arancione e di nuovo per la Liguria è scattato un semi-lockdown per i collegamenti con Roma. Da oggi a fine mese, a quanto risulta dal sito Alitalia, la compagnia di bandiera ha tagliato drasticamente i voli con Roma, già ridotti al lumicino da marzo. Sparisce dai radar il volo, per tutto il mese di novembre, delle 6.50, che consentiva a chi deve raggiungere Roma per lavoro, di fare un viaggio in giornata. Quasi impossibile, se non in date a singhiozzo, anche tornare da Roma in aereo».

Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale del Dipartimento Infrastrutture Edoardo Rixi.

«Dopo milioni di soldi pubblici versati nelle casse di Alitalia e ancora nessuna certezza per i lavoratori e per la compagnia di bandiera, l’unico dato certo è che per imprenditori e lavoratori raggiungere Roma dalla Liguria diventa un’impresa quasi impossibile».