Al via nel Comune di Sori il servizio “Maggiordomo di quartiere”. Il servizio, esteso su tutta la regione Liguria, con 18 sportelli aperti di cui 7 in Genova e provincia, consiste in uno sportello dedicato, per assistere le persone che ne hanno bisogno nelle piccole grandi commissioni di tutti i giorni: ricevimento di pacchi e la consegna al domicilio, il pagamento di bollettini, il ricevimento della posta, il monitoraggio degli anziani, il ritiro di ricette mediche, la consegna di farmaci, le piccole manutenzioni domestiche, il monitoraggio di case o uffici in caso di assenze prolungate, la cura di piante o piccoli animali domestici, l’aiuto per trovare badanti, colf o babysitter.

Per questo servizio di servizio di welfare territoriale la Regione Liguria ha stanziato oltre 1,8 milioni di euro del Fondo sociale europeo.

«In questo periodo di incertezze a causa della pandemia da Covid 19 e nel quale c’è bisogno di sempre più assistenza sul territorio – dichiara il sindaco di Sori Mario Reffo – un servizio come questo è di assoluta importanza e sono molto contento che anche Sori abbia un servizio come questo che non solo è utili, ma in certi casi indispensabile. Un progetto di cui siamo orgogliosi perché da un punto di vista sociale mira ad individuare e dare risposta a esigenze piccole e particolari, che però spesso incidono in modo rilevante sulla vita delle persone.

Claudia Anselmi e Pamela Picasso, le responsabili del servizio, coordineranno i tre “work experience” Claudio Scarsi, Luciano Fichera e Paolo Martinoli. Il servizio sarà gratuito.

Per informazioni e per prenotare gli appuntamenti, telefonare al numero 3488906062, tutti i giorni, tranne la domenica, con orario 9.30-18.30.

A Sori, il “Maggiordomo di Quartiere” sarà presente sul territorio, il giovedì, (a partire dal 12/11/20) dalle ore 10 alle 14 e dalle 15 alle 18.