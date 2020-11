Ci sono anche l’Acquario di Genova e il parco acquatico Le Caravelle in lizza per vincere rispettivamente il premio Most Remarkable Venue e Best Onsite Experience di Tiqets, la piattaforma di prenotazione online per musei e attrazioni.

La premiazione sarà in programma il 9 dicembre, ma c’è ancora tempo per candidarsi in due nuove categorie:

Most Innovative: riconoscimento per le attrazioni che hanno saputo cogliere le numerose sfide del 2020 come un’opportunità per innovare e rinnovarsi, rispondendo rapidamente e in modo creativo alle nuove sfide derivanti dalla crisi Covid-19, sia creando una programmazione online unica durante il lockdown che andando oltre le misure di sicurezza durante la riapertura fisica.

La migliore gemma nascosta: riconoscimento per le attrazioni più di nicchia, in grado di offrire le esperienze più extra-ordinarie ai propri visitatori, spesso le più colpite da questa crisi Covid 19.

Qui il link per candidarsi. I luoghi, i musei e le attrazioni che rispondono a questi requisiti e che desiderano fare domanda per uno dei due premi, possono inviare il modulo entro le 18 di venerdì 20 novembre.