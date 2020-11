Cna La Spezia ha in programma da lunedì 23 novembre un momento di approfondimento dedicato a migliorare l’uso dei social network a livello imprenditoriale. In questo periodo che ci costringe a una forzata virtualità, la finestra dei social può rappresentare uno strumento da conoscere e saper sfruttare al meglio. Il corso si svolgerà online con il seguente programma: lunedì 23 novembre dalle 9.30 alle 12. 30 (livello base), martedì 24 novembre dalle 9.30 alle 12.30 (livello intermedio), martedì 24 pomeriggio tre ore di focus divise per settori (1 ora per alimentari, 1 ora per benessere e 1 ora per turismo) e mercoledì 25 novembre dalle 9.30 alle 12.30 sul tema E-commerce. Il corso è gratuito per tutti gli associati Cna ma aperto anche a chiunque possa essere interessato, per iscriversi o per avere maggiori informazioni contattare l’associazione tramite mail a sindacale@sp.cna.it o telefonicamente al 340 935 9609.

«È fondamentale – spiega la referente sindacale Cna la Spezia Valentina Figoli – per ogni tipo di attività avere la possibilità di saper comunicare sui canali social nel migliore modo possibile, per catturare un pubblico maggiore, per sponsorizzarsi e per aumentare le vendite nel negozio e nello shop online. Facebook e Instagram possono e devono essere uno strumento utile allo sviluppo delle imprese. Sono un volano per le imprese della ristorazione che vogliono accrescere il numero di clienti, anche nel servizio delivery. Sono fondamentali nel turismo, in tutte le forme, dal noleggio imbarcazioni alle strutture ricettive, per avere metodi di forte visibilità che non si avrebbero altrimenti. Sono indispensabili nel commercio, che ormai da anni soffre la concorrenza sleale dei colossi online. Ogni attività può sfruttare i canali social, anche un parrucchiere o un’estetista che vuole promuovere un nuovo metodo di trattamento o un particolare prodotto. Instagram e Facebook, però, hanno delle regole che devono essere apprese e gestite per essere utilizzati al meglio. Per questo motivo – prosegue Figoli -, dato che crediamo fermamente che ci sia bisogno di andare avanti, soprattutto in questo difficilissimo momento, e ampliare i canali di lavoro Cna ha deciso di organizzare un corso sull’uso dei Social Network e regalarlo ai propri associati. Le lezioni online affronteranno le tecniche di base e poi avanzate per utilizzare e avere buoni risultati dai social. Per i negozi del commercio e dell’artigianato verrà anche affrontato un focus sull’e-commerce»

Il corso sarà tenuto da Silvia Moggia e Olga Baratto e le iscrizioni al corso chiuderanno il prossimo lunedì 16 novembre.