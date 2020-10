È prevista nei prossimi giorni l’apertura di due nuovi centri che effettueranno test antigenici “walking trough” a Struppa e a Recco.

Lo ha confermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

«Stiamo aumentando di ulteriori 600 posti letto la disponibilità negli ospedali e stiamo aprendo 5 nuove strutture, per un totale di 200 posti letto, da qui al 2 novembre, per aiutare gli ospedali nel turn over – sottolinea Toti – inoltre abbiamo dato mandato alla Asl 5 spezzina di attrezzare con ossigeno una nuova struttura, per 100 posti, nella provincia di Spezia.

Nel frattempo il presidente ha ricordato l’incontro svoltosi nel pomeriggio con tutte le categorie, alla presenza dell’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, «per essere operativi sulla riqualificazione dei fondi europei e sulla riqualificazione del fondo trasporti per i tassisti che sarà allargato a tutte le categorie più deboli e per programmare ulteriori aiuti, in termini di gravi fiscali, a favore del mondo del commercio».