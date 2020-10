La torta di fichi freschi è una piatto gustoso e semplice proveniente dal Ponente ligure.

Ingredienti

250 grammi di farina, 500 grammi di fichi, 100 grammi di zucchero, burro 60 grammi +qb per imburrare, due uova, la buccia grattugiata di un limone, una bustina di lievito per dolci, vino bianco qb.

Sbucciate i fichi grossolanamente. In una terrina mettete il burro, tolto dal frigo due ore prima per farlo diventare morbido, e lo zucchero, impastate bene i due ingredienti e poi aggiungete le uova, la farina, la buccia del limone tritata finemente, il lievito. Al posto del burro potete mettere l’equivalente in peso di olio d’oliva extravergine. In questo caso usate un Riviera Ligure Dop-Riviera dei Fiori. Mescolate bene e versate nella terrina un po’ di vino bianco, il tanto necessario perché l’impasto sia abbastanza morbido. Aggiungete i fichi, mescolate e ponete l’impasto in una teglia coperta con carta da forno e unta con un po’ di burro o di olio.

Fate cuocere in forno a 190 gradi per una quarantina di minuti.

Servite la torta fredda, accompagnata da un passito.

Placet experiri!