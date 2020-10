Tirreno Power ha deciso di prorogare l’iniziativa che consente di anticipare i pagamenti per i propri fornitori. La decisione era stata presa lo scorso maggio per offrire uno strumento concreto a sostegno dell’economia delle imprese con cui collabora l’azienda.

Con una semplice richiesta, pmi e professionisti possono ottenere il pagamento a vista delle fatture emesse anche nei mesi di ottobre e novembre, avendo così un aiuto concreto per la propria liquidità in un momento che è tornato ad essere critico per il riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria.

L’importo complessivo stimato degli anticipi che potranno essere erogati entro la fine dell’anno è di circa 7 milioni di euro.