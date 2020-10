Tpl Linea, da lunedì 5 ottobre, con ll’entrata in vigore degli orari definitivi di alcuni istituti scolastici, cambierà parzialmente il servizio. I dettagli:

Linea 10 – Segno-Vado Ligure

In via sperimentale, la corsa feriale in partenza da Segno per Vado Ligure delle 7,25 non effettuerà il transito dalla fermata della Mctc, transitando da San Genesio circa 5 minuti prima.

Linea 73 – Albenga-Arnasco-Vendone-Onzo:

La corsa feriale in partenza alle 14,10 dalla Stazione di Albenga per Lusignano-Villanova, nelle giornate dal lunedì al venerdì in periodo scolastico proseguirà per Arnasco-Onzo.

Linea 76 – Albenga-Cisano-Castelbiano-Nasino-Alto:

Verrà attivata una corsa feriale scolastica dal lunedì al venerdì in partenza alle 14,15 da Albenga Centro per Leca-Cisano-Castelbianco-Nasino-Alto.

Linea 97 – Alassio-Villanova:

La corsa feriale in partenza da Alassio per Villanova delle 13,30, dal lunedì al venerdì in periodo scolastico verrà posticipata alle 14,05. La corsa feriale scolastica in vigore nelle giornate di martedì e giovedì in partenza da Alassio per Villanova delle 16,50 verrà posticipata alle 17,20.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7,15 alle 17,30 e il sabato dalle 7,15 alle 13) e consultare il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.