Il programma degli incontri di oggi al Salone Nautico di Genova si è aperto alla Sala Forum del Padiglione Blu, alle 11, con il convegno Boating Economic Forecast/ La resilienza della nautica. Quali scenari per il settore nell’era del new normal?. Il convegno è a cura dell’Ufficio Studi Confindustria Nautica, con Fondazione Edison, Assilea e EBI – European Boating. Nel corso dell’evento verrà presentata la nuova edizione della Nautica in Cifre, la pubblicazione che illustra i dati del settore.

Alle 12 al Piano terra del Padiglione Blu, lato Nord – area gradinate, è in programma la Presentazione ufficiale di Genova The Grand Finale, la tappa conclusiva del giro del mondo a vela The Ocean Race edizione 2022-23. Presente lo staff organizzativo le autorità locali, l’agenzia internazionale GroupM e i vertici di The Ocean Race con la presenza del ceo Richard Brisius.

Alle 13 si terrà la conferenza stampa di Sanlorenzo Yachts nella Sala Forum del Padiglione Blu. Annullato alle 13 l’incontro “Nautica 2.0”, organizzato da Letyourboat per parlare di innovazione e blue economy, che era in programma al Breitling Theatre.

Annullato anche l’evento “Ricerca marina multidisciplinare: il corso di dottorato in Scienze e Tecnologie del Mare dell’Università di Genova” fissato per oggi, alle 14,30, al Breitling Theatre.

Alle 14,30 prenderà il via presso la Sala Forum la VII Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero, l’appuntamento annuale dedicato al turismo costiero e marittimo, a cura di Federturismo, in collaborazione con Confindustria Nautica. Partecipano Umberto Buratti, commissione Finanze Camera dei Deputati, Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Stefano Zunarelli, studio Zunarelli, Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari-Confindustria, Roberto Perocchio, presidente di Assomarinas.

Alle 15,30, se le condizione meteorologiche lo consentiranno, al Breitling Theatre la Lega Navale presenterà i progetti per l’ambiente nell’incontro “La Lega Navale Italiana per l’ambiente marino: Passato, Presente e Futuro”.

Alle 18,30 per gli Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare, iniziativa di Mu.MA Istituzione Musei del Mare, all’ Auditorium Acquario di Genova Fabio Pozzo, giornalista de La Stampa intervista Leonardo Ferragamo, azionista dell’omonima maison e presidente dei cantieri navali Nautor’s Swan. I personaggi blu sono donne e uomini fuori dell’ordinario legati al mare. Atleti che compiono grandi imprese, sportivi che prendono parte a importanti competizioni, imprenditori che si misurano con le onde e con il vento oltre che con il mercato, uomini di cultura che sul blu affinano il loro pensiero. Persone che credono e si battono per la salvaguardia dei mari. E gli “Incontri in blu” sono il palco sul quale si raccontano.

La Regione Calabria al 60esimo Salone Nautico

Le eccellenze della nautica da diporto calabrese sono a Genova per partecipare alla vetrina italiana del settore. Su uno stand di 800 metri quadrati, in una posizione di strategica visibilità, proprio all’ingresso del Salone, la Calabria esporrà una numerosi modelli delle prestigiose imbarcazioni prodotte nei cantieri dei più importanti armatori calabresi.

A questi si aggiunge anche la partecipazione di due produttori di accessoristica nautica, un settore di nicchia ma in continua espansione. L’occasione sarà anche quella di promuovere i porti turistici calabresi presso il pubblico del Salone, costituito da stakeholder, buyer, imprenditori del settore della nautica da diporto. A cominciare da quello di Tropea, perla del mare calabrese amata anche all’estero, che quest’anno è stata candidata a Capitale della cultura italiana 2022.

Strategica, inoltre, la rappresentanza degli altri porti turistici calabresi che ottimi risultati hanno registrato anche nell’appena conclusa stagione estiva, e che hanno partecipato all’iniziativa, come Laghi di Sibari, Roccella, Cariati, Crotone, Cetraro e Vibo Valentia. Parteciperanno al Salone, ospiti della Regione, anche i principali attori della nautica calabrese, come charter, circoli velici, scuole di surf.