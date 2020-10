Il territorio genovese e il Levante ligure sono i più colpiti dal maltempo in queste ore in Liguria.

Nelle scorse ore danni ingenti per la città di Sestri Levante con il fiume Rio Battana esondato e che ha creato vari problemi con la sua fuori uscita.

Per l’esondazione della piena sono stati chiusi i sottopassaggi di via Nazionale, via Gramasci e via Pontino.