«Se non è oggi, sarà domani. Non ho fretta, il primo consiglio regionale ci sarà martedì prossimo, per quella data arriveremo».

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a margine della presentazione del Festival della Scienza, si esprime sulla composizione della nuova giunta, «sostanzialmente fatta», dice il governatore, ma si tratta solo di «avere dagli alleati alcune risposte su alcune preferenze, altrimenti procederemo come ritengo più opportuno».

«Mi piacerebbe − sottolinea Toti − che non solo i partiti, ma anche le singole persone, a cui verrà chiesto uno sforzo 24 ore su 24, 365 giorni anno, dimettendosi dal consiglio e impegnandosi con abnegazione monacale all’amministrazione di questa regione, possano essere soddisfatte dei loro incarichi».