Dopo il giuramento del presidente Giovanni Toti in consiglio regionale, questa mattina, si è insediata ufficialmente oggi pomeriggio la nuova giunta della Regione Liguria.

Il presidente della Regione ha ricordato che «è importante che la giunta entri al più presto in funzione, perché il momento non ci consente nessuna celebrazione, c’è bisogno di rimboccarsi le maniche e di lavorare, perché la situazione non ci con cede nessuno spazio per m omenti di celebrazione o riflessione».

«Per quanto riguarda la sanità – aggiunge Toti – mi è sembrato naturale tenere in capo alla presidenza alcune deleghe fondamentali, perché gestire un’emergenza vuol dire avere una catena di comando rapida e veloce in grado di prendere decisioni immediate. Sia quelle per fronteggiare l’emergenza, creare nuovi posti letto, costituire una rete territoriale a protezione della cittadinanza; sia quelle di prospettiva: cioè i grandi investimenti nel mondo sanitario per non trovarci mai più sguarniti. E quindi nuovi ospedali, le case della salute e gli investimenti in tecnologia».

Clicca qui per leggere il decreto regionale su insediamento giunta

Questa mattina si è riunita anche la prima seduta del consiglio regionale, che ha eletto presidente Gianmarco Medusei., vicepresidente Armando Sanna (Pd) e segretario Claudio Muzio (Forza Italia).