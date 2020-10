Il presidente del consiglio regionale, Alessandro Piana (presidente nella decima legislatura e, come tutti i consiglieri, in carica fino al giorno dell’insediamento del nuovo consiglio), ha convocato la prima seduta dell’assemblea legislativa per martedì 27 ottobre. All’ordine del giorno la nomina della giunta delle elezioni, l’elezione dell’ufficio di presidenza e il giuramento del presidente della Regione, Giovanni Toti.

La nuova assemblea legislativa regionale è composta da 30 consiglieri, oltre al presidente della giunta. La seduta sarà presieduta dal consigliere più anziano, Sauro Manucci, affiancato dai due consiglieri più giovani: Selena Candia e Enrico Ioculano.

Il primo atto è l’elezione dei cinque componenti della giunta delle elezioni, sulla base delle candidature presentate alla presidenza del consiglio all’inizio della seduta. L’organismo ha il compito di verificare i requisiti dei consiglieri regionali, le cause di ineleggibilità, la compatibilità degli incarichi e deve comunicare entro un mese all’assemblea i risultati dell’accertamento.

Subito dopo saranno eletti i tre membri dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale. Il presidente e il vicepresidente dell’assemblea vengono eletti a scrutinio segreto in un’unica votazione: i consiglieri potranno indicare un solo nome in modo tale da garantire la rappresentanza della minoranza; chi ottiene più voti sarà proclamato presidente. In una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, si procederà all’elezione del consigliere segretario a maggioranza semplice. L’ufficio di presidenza dura in carica un anno e viene confermato automaticamente, a meno che un quarto dei consiglieri, un mese prima della scadenza, non ne chieda il rinnovo.

Al termine delle operazioni di voto il presidente della giunta, Giovanni Toti, presterà giuramento di fedeltà secondo la formula prevista ai sensi dell’articolo 38 dello statuto della Regione Liguria: “Giuro di essere fedele alla costituzione della Repubblica, allo statuto della Regione liguria e alle leggi e di esercitare l’incarico di presidente della giunta regionale nell’interesse della Regione e della comunità ligure”. Entro i 10 giorni successivi Toti presenterà al consiglio il proprio programma e comunicherà i nomi degli assessori, che non potranno essere più di sette.

La seduta del consiglio regionale, a causa dell’emergenza sanitaria, non è aperta al pubblico e ai media. Può essere seguita in streaming sul sito della Regione Liguria o in diretta su Telenord