Poste italiane ha installato a Camogli, nell’ufficio di via N. Cuneo 4, il nuovo “gestore delle attese”, un innovativo totem touch screen dotato di un display riepilogativo nella sala al pubblico, che consente non solo di selezionare l’operazione da effettuare in base alle proprie necessità, ma anche di prenotare il proprio ticket pur non essendo fisicamente in ufficio, tramite l’applicazione “Ufficio Postale” e attraverso il numero WhatsApp 371500371 da memorizzare sul proprio cellulare.

Il nuovo sistema, interamente digitale, consente di gestire al meglio i flussi di clientela, riducendo i tempi di erogazione dei servizi offerti attraverso un sistema semplificato, secondo quanto comunica Poste Italiane.

In uno scenario complesso come quello dell’emergenza sanitaria, l’obiettivo di Poste Italiane resta quello di agevolare l’accesso dei cittadini ai propri servizi, garantendo lo sviluppo innovativo e la valorizzazione tecnologica nel segno della digitalizzazione del Paese.

L’ufficio postale di Camogli è aperto al pubblico dalle ore 8.20 alle ore 13.35 da lunedì a venerdì, e il sabato fino alle 12.35.