Praxi ufficio di Genova seleziona un senior project manager per solida pmi operante da oltre 40 anni nell’efficientamento energetico di edifici pubblici e privati, nel restauro di monumenti, architetture e opere d’arte, nella progettazione e costruzione di opere edili chiavi in mano.

Requisiti ideali:

• Laureato in Ingegneria preferibilmente civile/titolo equipollente o diploma tecnico (solo se in presenza di vasta e specifica esperienza nel ruolo e nel settore).

• Esperienza nel settore edile – in specie nelle ristrutturazioni di grandi opere – non inferiore a 15 anni se laureato e a 20 anni se diplomato.

• Esperienza specifica nel ruolo di pm, maturata per almeno 5 anni, sia con committenti privati sia con stazioni appaltanti pubbliche.

• Disponibilità ad operare sul progetto affidato in esclusiva, per almeno 18 mesi.

• Disponibilità a domiciliarsi in area di Genova se non già residente in Liguria.

Offerta

Le condizioni contrattuali verranno approfondite e definite in sede aziendale e potranno prevedere o un contratto a termine di almeno 18 mesi o un rapporto a P.IVA.

Il rapporto di lavoro potrà essere prolungato nel tempo a seguito dell’acquisizione di nuovi progetti.

Il trattamento retributivo sarà comunque interessante e allineato ai valori di mercato.

Sede di lavoro: Genova.

Maggiori informazioni: https://www.recruitment.praxi/RicercheAperte/Dettaglio/16964/SP16616/Senior-Project-Manager-COSTRUZIONI-EDILI-E-RESTAURI-ARCHITETTONICI

Riferimento Praxi SP16616 – Fonte: Praxi