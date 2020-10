Passsadore &C. ha inaugurato oggi a Genova in largo XII Ottobre, presso la sua sede e direzione generale, il nuovo autosilo/autosportello “Drive-In”, riservato ai clienti della banca, a seguito di una completa ristrutturazione del precedente impianto che era attivo dal 1963.

Il nuovo autosilo è stato realizzato nel pieno rispetto delle tematiche ambientali da una ditta specializzata italiana che ha adottato le più avanzate tecnologie digitali e di robotica per la completa automazione di tutte le procedure di parcheggio in 95 posti auto disposti su 6 piani sotterranei; è interamente alimentato con energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e l’impianto di illuminazione utilizza fonti luminose led a basso consumo.

L’ impianto provvede in autonomia e con la massima sicurezza alle operazioni di parcheggio fornendo al guidatore tutte le istruzioni via monitor; per i clienti della banca, l’autosilo è attivo durante l’orario di ufficio in modalità presidiata dal personale della banca e, per i titolari di posto auto, è utilizzabile 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 in modalità completamente robotizzata.

L’autosilo dispone anche di una “Area Verde” con colonnine di ricarica di ultima generazione per le auto a trazione elettrica/ibrida e per le biciclette elettriche; in tale area trovano posto le biciclette a pedalata assistita che la banca mette a disposizione dei propri dipendenti per la propria operatività in città.

È stato inoltre rinnovato l’ autosportello “Drive-in” presso il quale i clienti possono come sempre eseguire tutte le operazioni di banca direttamente dalla propria autovettura con la massima rapidità ed efficienza, evitando qualunque problema di parcheggio nel pieno centro della città.