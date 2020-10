Nella seduta consigliare di oggi nel Municipio Centro Ovest è stato eletto un presidente a 5 Stelle (è la prima volta a Genova): è Michele Colnaghi, sampierdarenese. L’elezione arriva dopo la “caduta” del presidente della Lega Renato Falcidia. Ad appoggiare Colnaghi i voti di Pd e M5S. Astenuti Potere al Popolo, LeU e Lista Civica Insieme. Contrati Lega, Cambiamo, Vince Genova.

«Metteremo al centro i cittadini: trasparenza, condivisione e partecipazione saranno le parole chiave del nostro programma – dichiara il neo eletto presidente Colnaghi – abbiamo poco tempo, solo un anno e mezzo, per frenare l’avanzata del degrado nel Centro Ovest, un territorio bellissimo e con enormi potenzialità che da troppo tempo è stato abbandonato dall’amministrazione centrale e che conta circa 65.000 abitanti. Penso sia l’ultima possibilità che hanno Sampierdarena e San Teodoro per invertire la rotta».

Per Colnaghi quello di oggi è un risultato importante: «Viene premiato l’impegno e l’attaccamento al territorio di tutti i portavoce: il Municipio Centro Ovest ricopre da sempre un ruolo centrale per Genova e dobbiamo restituirgli il decoro e lo slancio che merita. Il compito che ci spetta non sarà facile, ma come sempre come M5S ci metteremo il massimo dell’impegno: vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Invito le varie forze politiche presenti in Municipio a mettere da parte gli interessi di partito e a collaborare per raggiungere i risultati che i cittadini si aspettano da noi».

«Crediamo sia l’inizio di un percorso che ci vedrà protagonisti anche in altri Municipi cittadini – dichiara poi il capogruppo del M5S Genova Luca Pirondini – dobbiamo rimboccarsi le maniche e lavorare a fianco dei cittadini per il bene del territorio. Noi, come portavoce in Comune, faremo la nostra parte».