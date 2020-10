L’Università di Genova conferisce il suo primo dottorato honoris causa a Domenico Palombo, professore ordinario di Chirurgia vascolare.

La cerimonia per il conferimento del dottorato honoris causa in “Civil, chemical and environmental engineering” (curriculum: Chemical, materials and process engineering) è in programma venerdì 23 ottobre alle 11, nell’aula magna di via Balbi 5 a Genova.

Per accedere all’aula sarà obbligatorio indossare la mascherina.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook di Unige.