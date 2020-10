Il Comune della Spezia ha stanziato 30 mila euro per sostenere associazioni e società sportive che svolgano le proprie attività nel settore giovanile. Una misura, proposta dall’assessorato allo Sport coordinato dall’assessore Lorenzo Brogi, rivolta a società e associazioni che durante il periodo marzo/ottobre 2020 hanno sostenuto spese nonostante la sospensione delle attività sportive a carattere giovanile e/o di atleti diversamente abili.

Emesso un avviso pubblico al quale possono partecipare associazioni e società sportive, che svolgono le proprie attività nel settore giovanile, con sede legale e/o operativa nel comune della Spezia, presentando un progetto nel quale dovranno sinteticamente essere indicati finalità, luoghi, iscritti con quantificazione dei costi.

Le proposte presentate dovranno riguardare lo svolgimento di attività sportive giovanili.

Ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola proposta.

La commissione esaminatrice valuterà sulla base dei specifici criteri quali la qualità e la rilevanza sociale della proposta, le competenze tecnico professionali e le esperienze maturate, il piano economico dettagliato ed esplicativo/descrittivo di ogni singola voce, il numero degli iscritti divisi per fascia di età e il numero degli iscritti diversamente abili.

«Un aiuto concreto per le attività sportive giovanili o rivolte a atleti diversamente abili che hanno avuto difficoltà nel periodo Covid e post Covid – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – questo l’obiettivo dell’amministrazione nello stanziare 30 mila euro di risorse. Abbiamo sempre creduto che lo sport fosse un volano importante, anche e soprattutto nel sociale, per questo fin dall’inizio della nostra amministrazione lo abbiamo sostenuto e promosso. Anche in questo caso, nonostante le gravi difficoltà di cassa in cui versano tutti i Comuni italiani a seguito dell’emergenza sanitaria, abbiamo voluto comunque dare un segnale importante attraverso l’erogazione di contributi a favore delle società sportive presenti sul territorio comunale per le spese sostenute dalla forzata inattività nel periodo marzo/ottobre 2020».

«La volontà – spiega Brogi – è semplicemente quella di aiutare il mondo sportivo in questa lenta ripartenza. Sono stati mesi difficili e quelli a venire purtroppo non promettono bene, per queste ragioni abbiamo deciso di intervenire con risorse a sostegno delle associazioni sportive. Dobbiamo dare speranza agli operatori e alle famiglie, non possiamo sederci sui fatti raccontati ogni giorno ma bisogna guardare al futuro. Il futuro passa anche dallo sport, dalla socializzazione, dalla crescita psicofisica e noi vogliamo porre le basi perché questo modo di vivere e crescere continui a sopravvivere, proliferare, continui a dare speranza».

Il Comune erogherà un contributo fino a un massimo di mille euro elevabile fino a 1.500 euro in caso di maggiore capienza determinatasi per mancanza di domande e comunque con attribuzione in ordine di graduatoria. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2020.

La domanda per ottenere il contributo dovrà pervenire mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata postale all’ufficio Protocollo generale del Comune della Spezia Palazzo Civico, piazza Europa 1 – 19124 La Spezia oppure all’indirizzo di posta certificata protocollo.comune.laspezia@legalmail.it entro le 12 del giorno 31 ottobre 2020.

Tutta la documentazione dovrà essere inserita in un unico plico sigillato che dovrà riportare la denominazione e l’indirizzo del partecipante nonché la dicitura: ‘NON APRIRE: Manifestazione d’interesse per il riconoscimento di contributo per le spese sostenute durante il periodo marzo/ottobre 2020 per la sospensione delle attività sportive a carattere giovanile e/o di persone diversamente abili’.

Copia dell’Avviso Pubblico, compresi i relativi allegati, sono reperibili qui, sull’Albo Pretorio del Comune della Spezia e sul sito istituzionale.

Per eventuali ulteriori informazioni e supporto alla presentazione di proposte, i soggetti interessati potranno rivolgersi dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 12 al Comune della Spezia – C.d.R Impiantistica Sportiva c/o Palazzo dello Sport G. Mariotti via della Pianta snc. – 19125 La Spezia, tel. 0187 510218 e 0187 727432– oppure inviare via mail a: fulvio.bonamino@comune.sp.it – massimo.toracca@comune.sp.it.