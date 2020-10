Sono oltre 10 mila i litri di prodotti impiegati per dipingere le diverse parti che compongono il Padiglione Italia all’Expo Dubai 2020, a partire dai tre scafi che andranno a costituire il tetto della struttura e che, con i loro 2.100 mq, formano il tricolore più grande della storia d’Italia. A occuparsene è la genovese Gruppo Boero, partner ufficiale dell’evento internazionale che si aprirà l’1 ottobre 2021.

L’iniziativa “Colore, bellezza e innovazione. La rotta dell’eccellenza da Genova a Dubai” è stata presentata ieri in occasione dell’inaugurazione del Salone Nautico di Genova.

Per impreziosire la simbolica architettura del padiglione, Boero ha formulato un verde, un rosso e un bianco che riproducono rigorosamente i colori ufficiali della bandiera italiana.

Sopra a questi colori sarà applicato un bianco perla trasparente, formulato ad hoc dai laboratori del Gruppo per ottenere uno scenografico effetto di movimento della bandiera.

Per alcune parti interne, quali l’area vip, l’auditorium, l’educational Lab e il foyer, procedono le attività di sviluppo di prodotti vernicianti ad alta sostenibilità, su cui si prevede l’utilizzo sperimentale di materie prime e pigmenti derivanti da elementi naturali e da scarti di lavorazioni alimentari: le “neomaterie”, come vengono definite dall’architetto Italo Rota, progettista del Padiglione Italia (insieme a CRA-Carlo Ratti Associati, con Matteo Gatto & Associati e F&M Ingegneria).

Oltre ad Andreina Boero, presidente di Gruppo Boero, e Marcello Fondi, commissario generale aggiunto per Expo 2020 Dubai, all’evento di Genova erano presenti anche lo stesso architetto Italo Rota, Michele Viviani, professore associato Diten Università di Genova e presidente del Centro del Mare: una testimonianza di quanto l’innovazione d’eccellenza, anche legata al tema del mare, passi attraverso l’alta formazione e le università italiane. Infine, Giovanni Soldini, skipper noto in tutto il mondo e special guest dell’incontro, ha sottolineato quanto sia importante curare ogni dettaglio in mare, comprese le vernici ad alta prestazione prodotte dal Gruppo Boero per la sua barca Maserati, affinché si possano raggiungere i migliori risultati.

#Ilmiotricolore I contributi di chi parteciperà alla raccolta delle immagini, dall’1 al 31 ottobre, saranno pubblicati sulla piattaforma https://walls.io/ilmiotricolore e, a rotazione, su un unico, grande digital wall che animerà il Padiglione Italia a Dubai e che racconterà i tanti modi di vedere, interpretare e ricreare i colori simbolici del nostro Paese.

Il velista ha inoltre lanciato ufficialmente l’iniziativa social #Ilmiotricolore, con la quale il Gruppo Boero e Expo 2020 Dubai invitano tutti a condividere su Instagram una foto del tricolore più bello e originale, andando così a creare un immenso Digital Wall che sarà visibile all’interno del Padiglione a Dubai.

L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative “One Year to Go” promosse in tutta Italia a un anno esatto dall’inaugurazione per richiamare l’attenzione sull’Esposizione Universale quale opportunità unica per il nostro Paese di rilanciare la propria attrattività culturale, economica, scientifica, turistica sulla scena internazionale.