Gismondi 1754, storica società genovese che produce gioielli di altissima gamma, quotata sul mercato Aim di Borsa Italiana, ha ricevuto ordini di acquisto per aprire due nuovi concessionari italiani, a meno di un mese dalla sigla dei contratti con gli agenti per

la creazione di un network di gioiellerie plurimarca in Italia.

Si tratta di gioiellerie “trend setter”, di livello molto elevato: si tratta della gioielleria Roberto Rizzo, a Novi Ligure (AL), e il negozio di tendenze e lifestyle Ceciliasonoio, con sede in corso Vittorio Emanuele a Trani (BT).

Entrambe le gioiellerie rispettano i canoni di richiesta del brand Gismondi 1754 per quanto concerne i concessionari: essere punto di riferimento nella propria città per gli appassionati di gioielli unici. Anche in questi retailer varrà l’approccio tailor made per cui i clienti potranno personalizzare il proprio gioiello Gismondi 1754.

A partire da novembre, oltre alle collezioni iconiche di Gismondi 1754 (Prato Fiorito, Aura, Dedalo, mono orecchini, ecc.), anche nei retailer di Novi Ligure e Trani sarà possibile realizzare gioielli unici, progettati insieme ai clienti, secondo la filosofia propria di Gismondi 1754.

«Anticipando di un anno i nostri piani − commenta Massimo Gismondi, ceo di Gismondi 1754 − abbiamo lanciato la nostra politica di presidio delle wholesale in Italia e, dopo neanche un mese, è di grande orgoglio vedere come abbiamo siglato accordi con due nuovi concessionari che hanno già ordinato i nostri prodotti. La nostra volontà è quella di aumentare il presidio anche sul territorio nazionale per rafforzare ulteriormente il canale wholesale che, a livello europeo, sta continuando a dare risultati crescenti. In una fase certamente delicata per via del Covid, questo è un ulteriore segnale dell’apprezzamento verso il nostro brand che ci fa essere molto positivi verso il futuro».

I due nuovi punti vendita di Novi Ligure e Trani si affiancano alla “Baggio Gioielli” in via Filangeri a Napoli, concessionario Gismondi 1754 già dal 2018 con riscontri molto soddisfacenti.