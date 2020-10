Oggi e domani, dalle 10 alle 20, ritorna in piazza Matteotti a Genova la mostra-mercato Sapori al Ducale, evento che ogni mese valorizza e promuove le eccellenze del territorio, per accrescere la cultura del buono e la conoscenza delle tradizioni regionali.

Ottobre rappresenta l’ingresso nell’autunno e porta i primi sapori di stagione come il tartufo fresco e i funghi in diverse preparazioni.

Saranno presenti anche prodotti locali come olio, olive taggiasche in salamoia, pesto, conserve ittiche a base di acciughe sottosale e sott’olio.

Da diverse regioni italiane sfizi come il cioccolato artigianale, prodotti di pasticceria secca da unire a infusi e spezie, ma anche liquirizia in tutti i modi per i più golosi.

Non mancheranno i classici della tavola quotidiana come formaggi emiliani, sardi e piemontesi da accompagnare ai vini del Roero e del Monferrato.