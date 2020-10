La manifestazione prevista per oggi pomeriggio in via San Vincenzo 2, sotto la sede di Confindustria Genova, è rinviata a data da destinarsi.

La sospensione si deve all’entrata in vigore della nuova ordinanza regionale a contenimento del contagio da Covid 19.

La manifestazione, organizzata da Filcams Cgil Genova, Fisascat Cisl Liguria e Genova, Uiltrasporti Liguria, era a sostegno del rinnovo del contratto di lavoro nel settore multiservizi.