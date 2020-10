Da oggi fino a martedì 6 ottobre, in concomitanza con lo svolgimento del 60esimo Salone Nautico alla Fiera di Genova, anche le auto potranno transitare sulla pista ciclabile di entrambe le carreggiate di corso Italia.

Resta il limite di massa complessiva a pieno carico per i veicoli superiori a 2,5 tonnellate.

Tale temporanea modifica è stata adottata per adeguare funzionalmente la viabilità cittadina all’evento, in modo da rendere più fluido il traffico veicolare in corso Italia, in considerazione del numero di visitatori attesi.