Volotea rafforza il proprio network e, in vista delle prossime vacanze di Natale 2020, lancia il nuovo collegamento tra Genova e Parigi Charles de Gaulle.

Inoltre, aumentano le frequenze sulle rotte già disponibili, in particolare Palermo e Catania, con due voli al giorno in numerose date tra dicembre e gennaio.

Da e per lo scalo ligure, Volotea propone un totale di sei rotte: una all’estero (appunto, Parigi Charles de Gaulle, novità 2020 disponibile dal 20 dicembre una volta a settimana e dal 27 dicembre con due frequenze settimanali) e cinque in Italia (Cagliari, Catania, Napoli, Palermo e Lamezia Terme).

In totale, si tratta di circa 28.500 posti in vendita (+15% vs lo stesso periodo nel 2019).

Tutti i voli da Genova per la stagione invernale e per l’estate 2021 (che conta 20 destinazioni, di cui 10 in Italia e 10 tra Spagna e Grecia) sono già in vendita.