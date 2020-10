La lista Crivello accusa la giunta Bucci del Comune di Genova di avere uno scarso senso delle istituzioni e della democrazia: “le commissioni consiliari comunali – si legge nella nota – rappresentano il luogo dove poter affrontare e discutere i temi più importanti per la nostra città. Una sede dove confrontarsi, proporre, ascoltare, audire associazioni, organizzazioni sindacali, comitati, aziende partecipate e molto altro. Un’opportunità per la giunta, per la maggioranza e la minoranza, per dimostrare le proprie capacità di proporre idee, progetti per Genova e soprattutto un metodo concreto di democrazia”.

La lista Crivello evidenzia che i numeri in tal senso dimostrano quanto il centro destra abbia a cuore tale visione istituzionale. “Dalla fine di maggio del 2019 giacciono inevase 164 richieste di commissione della minoranza e 40 della maggioranza”.

Da gennaio 2020 a oggi sono state effettuate 106 commissioni, di cui 51 di argomenti vari e 79 di proposte della giunta. Dalla pausa estiva ci sono state solo 9 commissioni, di cui due nella settimana in corso.