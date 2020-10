Iscrizioni aperte per le aziende che vogliono partecipare all‘International Career Day di Genova che si svolgerà il 10 e 11 novembre nell’ambito dell’evento nazionale “International Career & Employers’ Day” e in concomitanza della Settimana europea delle competenze professionali.

Organizzato dalla Regione Liguria nell’ambito del Salone Orientamenti, il Career Day è promosso in stretta collaborazione con i Centri per l’Impiego liguri, l’Agenzia Piemonte Lavoro, gli Stati Generali dell’Occupazione e con il supporto dell’Università di Genova.

Sarà una edizione integralmente digitale sulla piattaforma Eures European Job Days www.europeanjobdays.eu. Le aziende interessate a partecipare devono scrivere alla mail careerday@aliseo.liguria.it.

L’obiettivo dell’evento è quello di mettere in contatto gratuitamente le aziende in cerca di personale e i candidati in cerca di lavoro, per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in tutta Europa. In entrambe le giornate le persone in cerca di lavoro potranno consultare le offerte, candidarsi e sostenere colloqui di lavoro. I datori di lavoro potranno inserire le ricerche di personale, pianificare e realizzare colloqui di lavoro, entrando in contatto con candidati da tutta Europa.

L’articolazione delle giornate prevede, inoltre, seminari e workshop. Il primo giorno le persone in cerca lavoro potranno partecipare a workshop incentrati, oltre che sui servizi Eures, sui temi dell’orientamento professionale, sulla transizione dall’istruzione al lavoro, sulle opportunità di formazione, riqualificazione professionale, sui nuovi strumenti e piattaforme (per es. Europass con focus su tematiche di orientamento). La seconda giornata, dedicata ai datori di lavoro, ha l’obiettivo di fornire un focus sulle politiche del mercato del lavoro a livello europeo, nazionale e locale, su incentivi al reclutamento (in Italia), sui progetti europei di mobilità (TMSs), stage e contratti di lavoro.

Nell’ambito del Career Day le aziende potranno promuoversi con un video di presentazione e promuovere le proprie posizioni vacanti e interagire con i potenziali candidati in una chat individuale (via Skype). Potranno anche programmare e condurre colloqui di reclutamento online con i candidati preselezionati, sia italiani che europei.

A oggi hanno già aderito AlgoWatt spa, Alta Broker & Partners srl , Blue Star Software srl , Capgemini , Gruppo Italiana Coke , La Meridiana Relais & Chateaux , RE/MAX specialisti immobiliari, Rulex Innovation Labs, SedApta group, Segula Technologies srl, Università Popolare Anidra.

Il Salone Orientamenti con il Career Day faranno parte della quinta edizione della “Settimana europea delle competenze professionali”, un’iniziativa della Commissione europea per raccogliere informazioni e consapevolezza sull’istruzione e formazione professionale (Ifp) e aumentarne la attrattività. Il motto della campagna è “Scopri il tuo talento”. Ogni persona ha talenti preziosi e l’Ifp può fornire le abilità pratiche e conoscenze per i cittadini europei, di tutte le età, per avere successo nel mercato del lavoro e nella società. Il tema di quest’anno è “l’Ifp per le transizioni verdi e digitali”, in linea con le priorità della Commissione europea su un green deal europeo e un’Europa adatta per l’era digitale