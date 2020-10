C’è anche un ligure nel consiglio nazionale di Federpubblicità, che aderisce a Confesercenti. Si tratta di coloro che esercitano un’attività nell’area della comunicazione commerciale e nell’ideazione e veicolazione di campagne e comunicazione d’impresa.

Matteo Sacco, classe 1986, giornalista ed esperto di comunicazione, svolge la propria attività con il brand MattElli Comunication ed è direttore del quotidiano online Il Nerviese.

«Credo sia fondamentale imparare ogni giorno da ciò che ci succede attorno – afferma – il coronavirus, dal punto di vista della comunicazione e della pubblicità, ci ha insegnato che per resistere a situazioni emergenziali è fondamentale essere pronti e operativi: sia nella comunicazione sia sui social network. Perché se nella quotidianità era importante fare bene e farlo sapere, in questo periodo un’equazione di marketing di questo tipo diventa la necessità. Per questo credo che l’attività di FederPubblicità di Confesercenti sia necessaria e fondamentale per aiutare tutte le imprese a crescere e migliorare sempre di più la propria visione».

Secondo Sacco internet e i social network sono la vetrina virtuale di ogni attività. «Sono onorato di poter far parte di questo progetto così ambizioso sul nostro territorio ligure, ringrazio il direttore Andrea Dameri e il presidente Massimiliano Spigno per la fiducia e per la grande occasione di creare, davvero, qualcosa di nuovo e importante in Liguria».

Il presidente nazionale è Claudio Varetto: «Il mio desiderio è quello di integrare sempre più in Federpubblicità le diverse professionalità della comunicazione digitale e far diventare l’associazione un punto di riferimento per il settore, soprattutto in questo momento davvero critico per l’economia».