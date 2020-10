Erg, tramite la propria controllata Erg Poland Holding, ha perfezionato oggi l’acquisizione dal gruppo Vortex Energy, sviluppatore con decennale esperienza nel mercato polacco, del 100% del capitale di EW piotrków kujawski SP. z.o.o., società che detiene i permessi per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 24,5 MW nella parte centro settentrionale della Polonia.

L’accordo prevede, oltre all’acquisto dei permessi a costruire, anche un contratto per

la fornitura dei servizi relativi alla costruzione delle opere civili ed elettriche.

Il progetto si è aggiudicato nell’ultima asta di dicembre 2019 una tariffa pari a 222 PLN al MWh (circa 50,5 euro) per una durata di 15 anni. La produzione attesa a regime è di circa 76 GWh annui, pari a 3.100 ore equivalenti, e a circa 65 kt di emissione di CO2 evitata.

L’inizio della costruzione è previsto a novembre 2020 e l’entrata in esercizio entro il primo trimestre 2022.

L’investimento totale per la realizzazione del parco, inclusivo del corrispettivo per l’acquisto dei permessi a costruire, è di circa 36,5 milioni di euro.

«Questa operazione − commenta l’amministratore delegato di Erg Luca Bettonte − ci

consente di crescere ulteriormente in Polonia, Paese tornato di grande interesse grazie alla positiva evoluzione della normativa relativa allo sviluppo eolico. Il nuovo progetto, in aggiunta alla capacità installata e ai 36 MW attualmente in costruzione, accrescerà la nostra presenza in Polonia a 142MW. L’ubicazione del parco in prossimità di altri impianti Erg consentirà inoltre di realizzare importanti sinergie che, assieme all’ottima ventosità del sito, rendono il progetto di elevata qualità».