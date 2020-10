Vigeo Eiris, una delle principali agenzie internazionali di rating Esg (Environmental, Social, Governance), ha assegnato ad Erg il punteggio più alto (88/100) nella classifica delle migliori aziende per la rendicontazione dell’impatto del cambiamento climatico sul business,

nonché la prima posizione fra le imprese del settore Electric & Gas Utilities.

Il report ha preso in esame 3.000 imprese a livello globale e ha analizzato come le stesse abbiano integrato l’assessment del rischio finanziario e delle opportunità generati dal fenomeno del cambiamento climatico all’interno dei loro processi di governance, della strategia di business e dei modelli di gestione del rischio.

Tale rendicontazione, redatta sulla base delle indicazioni del Tcfd (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), ha l’obiettivo di favorire una maggiore trasparenza verso il mercato e in generale verso tutti gli stakeholders sui rischi collegati al cambiamento climatico.

Di recente Vigeo ha confermato per Erg il rating Advanced, il più elevato nella propria scala di valutazione, riconoscendo il forte impegno della società in ambito Esg ed il valore della sua politica di responsabilità sociale, premiando in particolare l’impegno nella lotta al climate change al centro della strategia aziendale e del percorso di energy transition di cui la società è stata protagonista, la governance, il sistema di analisi dei rischi, oltreché diversi aspetti riguardanti l’area del capitale umano.