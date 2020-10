Banca Sella affianca Credimi, leader europeo del digital lending per le imprese, con l’obiettivo di fornire nuove risorse alle piccole e medie imprese in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.

Banca Sella è impegnata a sottoscrivere integralmente i titoli rivenienti dall’operazione di cartolarizzazione fino a un importo di 32 milioni di euro, che andrà ad alimentare un plafond di finanziamenti erogati direttamente da Credimi a favore delle pmi italiane con sede sull’intero territorio nazionale. Si rafforza così ulteriormente la partnership, nata nel corso del 2020, tra Banca Sella e Credimi, nella quale la banca detiene anche una partecipazione.

Le aziende potranno richiedere finanziamenti con una durata massima di 5 anni con un inizio di rimborso previsto per il 2021. La procedura per effettuare la richiesta è completamente digitale e disponibile su www.credimi.com, in pochi minuti, da qualsiasi device, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con documenti firmati digitalmente a fronte di una risposta che arriva in 3 giorni lavorativi. I finanziamenti saranno garantiti dal Fondo di Garanzia per una percentuale minima del 90% secondo quanto previsto dal decreto Liquidità.