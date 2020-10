Fino a mercoledì 7 ottobre, in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento materno, la Asl 3 propone un filo diretto con lo specialista al numero 010 849 2478 nei giorni feriali, dalle 9 alle 13.

Il servizio è a cura della S.C. Neonatologia e Pediatria per informazioni e consigli sull’allattamento. Clicca qui per maggiori dettagli

Asl 3 inoltre aderisce all’iniziativa delle “Cento Città contro il dolore“, promossa da Isal per sabato 3 ottobre, con una video intervista a Flavio Fusco, responsabile della Ssd Cure Palliative Asl 3. In tre minuti l’esperto risponde a tre domande su cure palliative e dolore cronico. Clicca qui per maggiori informazioni

Infine, in occasione dell’open weekend Onda Salute mentale della donna (9-11 ottobre), giovedì 8 ottobre alle 16,30 la video diretta sulla pagina Facebook dell’Asl 3 con Rocco Luigi Picci, direttore della sc Salute Mentale Distretto 10. Il focus sarà sui disturbi d’ansia nella donna. Le persone che desiderano porre un quesito possono già inviare le domande all’indirizzo insalute@asl3.liguria.it: la risposta sarà fornita (in forma anonima) nell’ambito della diretta. Clicca qui per maggiori dettagli