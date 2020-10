Sono 152 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 14.474 da inizio emergenza, di cui 1.978 (+22) individuati da screening e 12.496 in pazienti sintomatici (+130).

Questo il dettaglio sui nuovi positivi:

Asl 1: 21 (13 contatti di caso, 7 attività di screening, 1 rientro viaggio)

Asl 2: 8 (3 attività di screening, 5 contatto di caso confermato)

Asl 3: 97 (49 contatti di caso, 48 attività di screening)

Asl 4: 2 (2 contatti di caso confermato)

Asl 5: 24 (10 contatti di caso, 11 attività di screening)

La specificazione della Asl non si riferisce alla residenza delle persone, ma alla sede dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Attualmente positivi al Covid sono 3.789 (+68), di questi 223 (+3) sono in ospedale (di cui 28, quattro in più, in terapia intensiva) e 1.932 in isolamento domiciliare (+120).

I tamponi effettuati oggi sono 3.857, in totale si arriva a 336.672 da inizio emergenza.

I guariti non più positivi sono 9.071 (+84). Nessun decesso oggi. Il numero dei morti è fermo a 1.614.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 11 (-2)

Asl 2: 18 (0), 2 in terapia intensiva (+1)

San Martino: 51 (-1), 12 in terapia intensiva

Galliera: 36 (-1), 5 in terapia intensiva (+1)

Gaslini: 8

Asl 3 Villa Scassi: 37 (+4), 2 in terapia intensiva (+2)

Asl 4 Sestri Levante: 7 (-1)

Asl 5 Sarzana: 551 (+4), 7 in terapia intensiva

Gli attualmente positivi per residenza

Imperia: 250 (+9)

Savona: 256 (-1)

Genova: 1.887 (+80)

La Spezia: 975 (-32)

Fuori regione: 118 (+1)

Altro o in fase di verifica: 303 (+11)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 3.508 (+48)

Asl 1: 817 (+50)

Asl 2: 524 (+20)

Asl 3: 1.130 (-17)

Asl 4: 371 (+49)

Asl 5: 666 (-54)