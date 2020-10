I nuovi casi coronavirus in Liguria oggi sono 362, salgono così a 16.264 i casi totali da inizio emergenza. Di questi, 2.178 individuati da screening e 14.086 in pazienti sintomatici.

Gli attualmente positivi sono 5.089 (305 in più). Di questi, 315 (+16) sono in ospedale. Le terapie intensive salgono a 29 (due in più rispetto ai ricoveri di ieri). In isolamento domiciliare ci sono 2.760 persone (+136).

Aumentano anche i guariti non più positivi, 56 in più rispetto a ieri, per un totale di 9.552 da inizio emergenza. Oggi si conta un decesso (1.623 in totale nella nostra regione).

Per quello che riguarda i tamponi, sono 3.981 i test eseguiti oggi, per un totale di 357.813 da inizio emergenza.

Il dettaglio dei 362 nuovi casi:

Asl 1 12 (7 contatto di caso confermato, 5 attività di screening)

Asl 2 33 (20 contatto di caso confermato, 13 attività di screening)

Asl 3 269 (149 contatto di caso confermato, 120 attività di screening)

Asl 4 10 (3 contatto di caso confermato, 7 attività di screening)

Asl 5 38 (26 contatto di caso confermato, 12 attività di screening)

Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

Gli ospedalizzati sono così suddivisi:

Asl 1 = 14

Asl 2 = 25 (2 UTI)

San Martino = 85 (11 UTI)

Galliera = 42 (5 UTI)

Gaslini = 16

Asl 3 Villa Scassi = 56 (4 UTI)

Asl 4 = 24

Asl 5 = 53 (7 UTI)

Gli attualmente positivi per residenza (5.089)

IM = 297 (-2)

SV = 370 (+29)

GE = 3.038 (+254)

SP = 868 (+8)

Fuori regione = 133 (+2)

Altro o in fase di verifica = 383 (+14)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) (4.333)

Asl 1 = 788

Asl 2 = 1.178

Asl 3 = 1.285

Asl 4 = 427

Asl 5 = 655