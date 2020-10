Sono 926 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 25.523 da inizio emergenza, di cui 2.922 (+88) individuati da screening e 22.601 in pazienti sintomatici (+838).

Questo il dettaglio sui nuovi positivi:

Asl 1: 77 (33 contatti di casi confermati, 44 attività di screening)

Asl 2: 65 (24 attività di screening, 35 contatto di caso confermato, 5 settore sociosanitario, 1 rientro viaggio)

Asl 3: 682 (236 contatti di caso, 412 attività di screening, 34 strutture sociosanitarie)

Asl 4: 11 (3 contatti di caso, 8 attività di screening)

Asl 5: 91 (38 contatti di caso, 53 attività di screening)

La specificazione della Asl non si riferisce alla residenza delle persone, ma alla sede dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Attualmente positivi al Covid sono 12.311 (+192), di questi 970 (+42) sono in ospedale (di cui 46, due in meno, in terapia intensiva) e 6.554 in isolamento domiciliare (+469).

I tamponi effettuati oggi sono 6.340, in totale 424.986 da inizio emergenza.

I guariti non più positivi sono 11.479 (+479, alla luce del fatto che non è più necessario il doppio tampone per essere dichiarati guariti). Ben quindici i decessi registrati tra il 25 e il 27 ottobre.

Il numero dei morti è arrivato a 1.733.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 67 (+3), 3 in terapia intensiva (0)

Asl 2: 72 (0), 3 in terapia intensiva (0)

San Martino: 248 (-9), 11 in terapia intensiva (-1)

Galliera: 139 (0), 7 in terapia intensiva (0)

Ospedale Evangelico: 54 (+10), 5 in terapia intensiva

Gaslini: 17 (-2)

Asl 3 Villa Scassi: 168 (+21), 8 in terapia intensiva (+1)

Asl 3 Micone: 1 (+1)

Asl 4 Sestri Levante: 61 (+3)

Asl 4 Lavagna: 19 (+4), 2 in terapia intensiva (0)

Asl 5 Sarzana: 77 (+10), 7 in terapia intensiva (+1)

Asl 5 La Spezia: 1 (+1)

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 764 (+3)

Savona: 1.102 (+30)

Genova: 8.290 (+226)

La Spezia: 1.299 (-66)

Fuori regione: 257 (-17)

Altro o in fase di verifica: 599 (-14)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 5.854 (+295)

Asl 1: 1.069 (+167)

Asl 2: 1.607 (-138)

Asl 3: 1.737 (+124)

Asl 4: 585 (-1)

Asl 5: 856 (+143)