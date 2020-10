È disponibile una nuova comunicazione sul sito di Confindustria Genova: su “Tassi di interesse ai fini della legge sull’usura IV trimestre 2020”.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noti, con Decreto del 26 settembre 2020 i tassi di interesse effettivi globali medi (TEGM) in vigore per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2020 ai sensi della legge sull’usura (Legge 108/96). Il Decreto indica, inoltre, i tassi soglia oltre i quali gli interessi sono considerati usurari. Si ricorda che tali soglie sono calcolate aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. TEGM sono rilevati dalla Banca d’Italia – attraverso un’indagine trimestrale effettuata su intermediari bancari e finanziari – per categorie omogenee di operazioni tenuto conto della natura, dell’importo, dell’oggetto, della durata, dei rischi e delle garanzie delle stesse. La classificazione di tali categorie omogenee di operazioni è definita dal recente Decreto del MEF del 23 settembre 2019.

