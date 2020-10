Nuovo ciclo di tre incontri on line gratuiti, il 7, 14 e 21 ottobre, promossi da Conai con la collaborazione di Confindustria Genova per approfondire il tema della “Responsabilità nella gestione dei rifiuti”e aiutare le imprese aderenti a Confindustria Genova a orientarsi fra le tante novità in materia di gestione dei rifiuti e degli imballaggi.

Tutte le aziende associate potranno seguire i corsi in diretta streaming: un’occasione di formazione e aggiornamento per dirigenti aziendali, funzionari degli uffici acquisti e amministrativi, professionisti che svolgono consulenza fiscale ed amministrativa.

Si inizia mercoledì 7 con un intervento a tema “Responsabilità e deleghe nella gestione dei rifiuti”.

Secondo appuntamento mercoledì 14 con una lezione dedicata all'”Attuazione delle Direttive Circular Economy relative alla gestione di rifiuti ed imballaggi“: un approfondimento ideato per rispondere alle richieste di imprese e associazioni che necessitano di comprendere le principali novità introdotte dal Decreto legislativo 116 dello scorso 3 settembre, che attua alcune direttive del pacchetto Economia Circolare imposte dall’Unione Europea. Sul tema è previsto anche un incontro nel mese di novembre.

Terzo e ultimo appuntamento il 21 ottobre, durante il quale si parlerà del “Modello 231 e i reati ambientali: elementi essenziali della responsabilità e del modello esimente nella gestione dei rifiuti”.

Tutti i corsi inizieranno alle 10.30 e avranno una durata di circa novanta minuti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede di Confindustria Genova: Piera Ponta (+39) 010 8338.426