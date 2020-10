Il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni ha firmato un’ordinanza che non consente nei giorni 31 ottobre e 1 novembre l’organizzazione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi tipo riconducibili all’evento Halloween; è fatto divieto di accedere singolarmente o in gruppo agli esercizi commerciali per chiedere dolciumi e agli operatori di di porre a disposizione caramelle o simili.

«Ci siamo allineati ai Comuni vicinali per non creare disparità sul territorio – precisa Donadoni – in questa situazione si confida nel buonsenso e nella responsabilità che i nostri concittadini continuano a dimostrare».